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عقـــارات
الإسكندرية تبحث حل مشكلة الإسكان
الإثنين 23 أكتوبر 2017 06:07 م
مكتبة الاسكندرية
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مكتبة الاسكندرية
مها يونس
ناقش الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية توفير أكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية الإقتصادية متكاملة المرافق من أجل حل مشكلة الإسكان فى المحافظة وإزالة كافة التعديات الواقعة على أراضي الهيئة لإستغلالها في إنشاء مشروعات تنموية تعود بالنفع على أهالي المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الاثتين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، برئاسة المهندس حسام الدين مصطفى، وبحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام مساعد المحافظة.
وأكد سلطان أن المحافظة تستهدف تطوير المناطق العشوائية والغير مخططة والغير آمنة بها، لإقامة عقارات سكنية بديلة تليق بمواطنيها.
ولفت إلى أن تطوير المناطق غير الآمنة وداهمة الخطورة يأتى ضمن أولويات تطوير العشوائيات.
وأشار إلى أن المحافظة تعكف على إنهاء كافة مشروعات تطوير المناطق العشوائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح المحافظ أن هناك العديد من المشروعات الخدمية و التنموية تعاونت فيها المحافظة مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
ومن بين هذه المشروعات مشروع تعاونيات العامرية بمنطقتي ٤ا، و ٤ب بإجمالي ٦٩١ عمارة، والمقامة لتتمكن المحافظة من إيواء الحالات الأولى بالرعاية والحالات الملحة والطارئة من أبناء المحافظة، ومشروع الهيئة بسموحة والمستهدف منه إقامة ١٥٢ عقارا، بعدد ٥٠٣٠ وحدة و ٢٤ محلا.
وخلال الاجتماع ، تم استعراض الأعمال التي تمت بالعقارات التي تم الانتهاء من رفع كفاءتها والموقف الإداري للعمائر وأهم المشكلات التي تواجه العقارات.
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