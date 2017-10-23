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سيــارات
قشقاى تسجل أعلى الطرازات نمواً بمبيعات سوق السيارات
الإثنين 23 أكتوبر 2017 05:38 م
السيارة قشقاى اليابانية
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السيارة قشقاى اليابانية
شريف عيسى
سجلت نيسان قشقاى أعلى معدل نمو فى أداء مبيعاتها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى بـ 163.7%، بعد تمكنها من تسليم 4285 سيارة، لتستحوذ على المركز السابع فى قائمة الطرازات الأكثر مبيعاً فى مصر، وفقا للإحصائيات التى أعدتها وكالة فوكس 2 موف الأمريكية لأبحاث السيارات.
كانت F2M قد أعلنت فى وقت سابق عن هبوط أداء السيارات فى مصر للربع الثامن على التوالى، ليتمكن السوق من بيع 94.7 ألف وحدة، ملاكى وتجارى، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر، بنسبة تراجع 41%، بسبب الموجة التضخمية التى صاحبت تحرير اسعار الصرف، وتداعياتها بإرتفاع اسعار السيارات.
تصدرت شيفورلية الدبابة قائمة الطرازات الأكثر مبيعاً بسوق السيارات المحلى خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى بإجمالى 8921 وحدة، بتراجع بلغ 39.1%، عن مبيعاتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، وذلك فى القائمة التى أعدتها وكالة فوكس 2 موف الأمريكية لأبحاث السيارات.
وحلت نيسان صنى بالمركز الثانى فى القائمة بإجمالى 8418 سيارة بنسبة تراجع 14.9%، وجاءت هيونداى فيرنا بالمركز الثالث بإجمالى 5115 وحدة بتراجع تجاوز حاجز 50%، فيما جاءت شيفورليه أوبترا بالمركز الرابع بإجمالى 4795 وحدة، بنسبة نمو فى مبيعاتها 94.5%، فيما بلغت عدد الوحدات المباعة من متسوبيشى لانسر على مدار الشهور التسعة 4391 سيارة لتحتل بذلك المرتبة الخامسة.
وعلى الرغم من حالة الركود الذى اصابت السوق على مدار عامين كاملين، إلا ان عدد من الطرازات تمكنوا من تحقيق طفرة فى أداء مبيعاتهم، على غرار قشقاى، وأبترا، إذ نمت مبيعات سنترا بنسبة 5.5%، بإجمالى 4294 سيارة خلال تلك الفترة، لتستحوذ بذلك على المركز السادس، كما قفزت مبيعات تويوتا كورولا بنسبة 27.7%، مسجلة 3783 سيارة فى الفترة من يناير وحتى سبتمبر.
ويوضح الجدول الأتى أكثر الطرازات مبيعاً بالسوق المحلية خلال الشهور التسعة الأولى ومقارتنها بـ 2016 :
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