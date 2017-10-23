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الإسكندرية
إصلاح هبوط بكوبري 27 بميناء الإسكندرية بمنطقة القباري
الإثنين 23 أكتوبر 2017 05:22 م
إصلاح هبوط بكوبري 27 بميناء الإسكندرية بمنطقة القباري
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إصلاح هبوط بكوبري 27 بميناء الإسكندرية بمنطقة القباري
مها يونس
قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، من خلال حي غرب، برئاسة اللواء محمد عبد الوهاب، بأعمال صيانة وإصلاح الهبوط بمطلع كوبري 27 ميناء الإسكندرية بالقباري بشارع البيهقي، والذي تسبَّب بغلق مطلع الكوبرى من شارع البيهقى وأدى إلى تكدسات مرورية بشارع مسجد القباري والشوارع المتجهة إلى طريق القباري السريع، حيث تم تكسير البلاط التي بها الهبوط والبلاطات الخرسانية المجاورة، وجارٍ استكمال ومتابعة الأعمال، بوجود مديري طرق غرب والمتابعة الميدانيه بالحي.
يُذكر أن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أكد استمرار رفع كفاءة الطرق على مستوى الثغر، وخاصة الطرق الجانبية والداخلية، وشدد على الجهات المعنية بضرورة سرعة اانتهاء من أعمال الرصف والأسفلت وإعادة الشيء لأصله على مستوى الأحياء بالمناطق الشعبية ومداخل القرى والمحاور الرئيسية، والتي تمس المواطنين البسطاء؛ لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.
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