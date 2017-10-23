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الإسكندرية
سلطان يطالب بالقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي
الإثنين 23 أكتوبر 2017 05:21 م
سرقة التيارالكهربائي
أخر الأخبار
سرقة التيارالكهربائي
مها يونس
أمر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بالقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وذلك بتحرير محاضر مخالفة وتحصيل غرامات فورية وتوقيع أقصي العقوبة لمن يقوموا بسرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة العامة بالشارع وشبكات الكهرباء العامة بالمخالفة للقانون.
وفي هذا الصدد شن حي شرق برئاسة اللواء وحيد رضوان، حملة بمنطقة عزبة سعد لإزالة وقطع أسلاك الكهرباء التي يستخدمها الباعة الجائلين لسرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء العامة.
وتم تحرير محاضر مخالفة فورية علي المخالفين، وذلك بتواجد مديري إدارات الكهرباء والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق وبالتنسيق مع شبكات الكهرباء .
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