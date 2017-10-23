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سيـــاســة
غياب المستندات يلغى دعاوى إسقاط الجنسية عن دراج و جان
الإثنين 23 أكتوبر 2017 04:59 م
محكمة
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محكمة
نجوى عبد العزيز
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، باعتبار الدعاوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، التي يطالب خلالها بإسقاط الجنسية عن المنتمين والمتعاطفين مع جماعة الإخوان الإرهابية كأنها لم تكن.
وأرجعت هيئة المحكمة قرارها إلى عدم تقديم المدعي المستندات المطلوبة منه.شملت الدعاوى الأسماء المطلوب إسقاط الجنسية عنهم، وهم عمرو دراج، ورامي جان، أمير بسام، عز الدين الكومي
وكانت الدعاوى اختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم.
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