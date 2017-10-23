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استثمار
رئيس وحدة الكويز: كراهية البيزنس مع إسرائيل موضة قديمة
الإثنين 23 أكتوبر 2017 04:03 م
الكويز
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الكويز
هاجر عمران
دعا أشرف الربيعى، رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة، رجال الأعمال إلى إزالة حساسيات التعامل الاقتصادى مع إسرائيل، مؤكدًا أن هناك مفاهيم كثيرة مغلوطة، بشأن اتفاق الكويز وأهميته.
وقال الربيعي، خلال كلمته فى اللقاء الذى عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الوحدة لا تدعو للحب أو الكراهية، لكن فكرة كره إسرائيل فى البيزنس عفى عليها الزمن.
وأضاف أن أمريكا والصين يتعاونان بشكل وثيق فى المجال التجارى والاستثماري، رغم الاختلافات الجوهرية بينهما، مضيفا أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا ليست كما يرام، لكن علاقات رجال الأعمال تسير بشكل جيد واتفاق التجارة الحرة سارى.
ولفت إلى أن علاقات ماليزيا الاقتصادية مع إسرائيل جيدة، رغم ان انقطاع العلاقات الدبلوماسية، ويجب أن ننظر أولا للمصالح، وليس لمشاعر الحب أو الكره.
واستنكر قيام بعض رجال الأعمال المصريين بذكر مصطلح الطرف الآخر مع مخاطبات الوزارة، للاستفادة من الكويز، وعدم ذكر إسرائيل علنًا.
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