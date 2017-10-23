أحمد صبور يطالب بزيادة مخصصات مبادرة التمويل العقاري

مؤتمر الناس والبنوك

فريق المال



طالب أحمد صبور، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية العقارية، بزيادة التمويل المخصص في البنوك لمبادرة التمويل العقاري.



وأضاف خلال مؤتمر "الناس والبنوك" والذي يناقش "الشمول المالي ماله.. وما عليه"، أنه خلال العام الماضي شهدت تكلفة إنشاء الوحدات زيادة قدرها بأكثر من 44% بعد تحرير سعر الصرف وأن لها أسبابا كثيرة منها ارتفاع أسعار مواد البناء وغيرها، وهو ما يتطلب زيادة المخصصات لهذه المبادرة.



وأشار إلى أن متوسط سعر الوحدة المستفيدة من مبادرة التمويل العقاري 750 ألف جنيه، وأن هذا الرقم في حاجة إلى زيادة للتوسع في شريحة المستفيدين.





