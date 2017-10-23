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بنـــوك
بنك مصر: ضخ أكثر من 2 مليار جنيه بمبادرة التمويل العقاري
الإثنين 23 أكتوبر 2017 02:34 م
سهر الدماطى مؤتمر
أخر الأخبار
سهر الدماطي مؤتمر
فريق المال
قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك ضخ أكثر من 2 مليار جنيه عبر مبادرة التمويل العقاري لمحدودى ومتوسطي الدخل بنسبة ٢٢.٥% من اجمالي ما تم تمويله بواقع 9 مليارات جنيه من خلال البنوك الأخرى.
واشارت خلال كلمتها بمؤتمر الناس والبنوك الذي ينظمه المركز الاعلامي العربي، أن البنك ضخ ١٦٠ مليون جنيه فقط في شهر سبتمبر الماضي لخدمة ١٥٠٠ عميل.
بنك مصر
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