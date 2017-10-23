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رياضة
عودة وردة وضم مرعي.. أبرز ملامح معسكر المنتخب استعدادا لغانا
الإثنين 23 أكتوبر 2017 02:17 م
الأرجنتنيى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم
أخر الأخبار
الأرجنتنيى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم
على المصرى:
أعلن المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أسماء 16 لاعبا محترفا وقع عليهم اختيار الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، للإنضمام للمعسكر المقبل، استعدادا لودية الإمارات يوم 9 نوفمبر، ثم ملاقاة غانا في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم "روسيا 2018" والمقرر لها يوم 12 نوفمبر المقبل، بمدينة كيب كوست في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت غانا.
اللاعبون المختارون هم عصام الحضرى حارس التعاون السعودى، وأحمد المحمدى "أستون فيلا الإنجليزى"، ومحمد عبد الشافى "أهلى جدة السعودى"، وأحمد حجازى "وست بروميتش الإنجليزى"، ومحمد الننى "آرسنال الإنجليزى"، ومحمد صلاح "ليفربول الإنجليزى"، وأحمد حسن كوكا "سبورتنج براجا البرتغالى"، وعمر جابر "بازل السويسرى"، ومحمود عبد المنعم كهربا "اتحاد جدة السعودى"، وعمرو جمال "بيتدفيست ويتس الجنوب أفريقى"، ومحمود حسن تريزيجيه "قاسم باشا التركى"، وعمرو وردة "أتروميتوس اليوناني"، وكريم حافظ "لانس الفرنسى"، ورمضان صبحى "ستوك سيتى الإنجليزى"، وسام مرسى "ويجان الإنجليزى"، وعمرو مرعى "النجم الساحلى التونسى".
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