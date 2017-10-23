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سيـــاســة
عاجل.. القوات الجوية تحبط محاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية
الإثنين 23 أكتوبر 2017 01:47 م
القوات الجوية
أخر الأخبار
القوات الجوية 2
تدمير 8 سيارات دفع رباعي محملة بالاسلحة والذخائر
بدور إبراهيم:
أحبطت القوات الجوية محاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية، وأسفرت العملية عن تدمير 8 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء علي العناصر الإرهابية الموجودة بداخلها.
يأتي ذلك مع استمرار قيام القوات الجوية، وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما لتأمين حدود الدولة، ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود علي جميع الاتجاهات الاستراتيجية .
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