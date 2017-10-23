عاجل.. القوات الجوية تحبط محاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية

القوات الجوية 2



تدمير 8 سيارات دفع رباعي محملة بالاسلحة والذخائر



بدور إبراهيم:



أحبطت القوات الجوية محاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية، وأسفرت العملية عن تدمير 8 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء علي العناصر الإرهابية الموجودة بداخلها.



يأتي ذلك مع استمرار قيام القوات الجوية، وعناصر حرس الحدود في تنفيذ مهامهما لتأمين حدود الدولة، ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود علي جميع الاتجاهات الاستراتيجية .

