برلماني: الانتهاء من مشروع قانون المنظمات العمالية خلال أسبوعين

مجلس البرلمان 2017 2



ياسمين فواز



أكد النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة بصدد الانتهاء من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية التنظيم النقابي المقدم من الحكومة خلال 15 يوما فقط، مضيفا أن اللجنة عقب انتهائها من مناقشة القانون ستعقد جلسات استماع للمعنيين بالقانون من نقابات عمالية ومنظمات ورجال أعمال.



وأشار شعبان، فى تصريحاته لـ"المال"، إلى أن اللجنة حريصة على الانتهاء من القانون وإقراره قبل ديسمبر المقبل، وهي الفترة التى أعطتها منظمة العمل الدولية مهلة لمصر فى يونيو الماضى للانتهاء والخروج من قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميًا بـ«القائمة السوداء« للدول التى لا تلتزم بحقوق العمل، بعدما اعترضت لجنة المعايير فى منظمة العمل الدولية على بعض مواد قانون المنظمات النقابية ومنحت مصر حتى شهر نوفمبر المقبل للخروج بقانونى العمل والتنظيمات النقابية إلى النور.



وأكد شعبان أن القانون لن يخرج من البرلمان دون توافق كل الأطراف المعنية به، قائلا: "اللجنة حريصة على خروج القانون بشكل متوازن".



جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ستعقد اجتماعًا مساء اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية التنظيم النقابى، بمشاركة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



كما تنظر اللجنة فى مشروع قانون مقدم من النائب عبد الفتاح محمد و65 نائبا بشأن إصدار قانون النقابات العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.



كان جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إن قانون النقابات العمالية المزمع مناقشته سيضم كافة أطياف العمال فى نقابات مصر بدون تفرقة بما يحقق التوازن، مشيرا إلى أن قرابة 85% من العمال الآن ينتمون إلى شركات خاصة لا يوجد بها نقابات أو لا تأخذ المساحة المفروضة فى قانون النقابات الحالى.