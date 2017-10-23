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سيـــاســة
براءة مؤسس 6 أبريل من تهمة التأخر عن المراقبة
الإثنين 23 أكتوبر 2017 01:35 م
حركة شباب 6 أبريل
أخر الأخبار
حركة شباب 6 أبريل
إيمان عوف
قال علي الحلواني المحامي الحقوقي، إن محكمة جنح التدابير المنعقدة بمحكمة الاميرية، قضت ببراءة الناشط السياسي ومؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر من تهمة التأخر عن المراقبة.
وجاء في القضية التي حملت رقم 5 لسنة 2017 أن الناشط السياسي أحمد ماهر تأخر في رمضان الماضى، عن المراقبة لمدة ساعة، بسبب ظروف مرض والدته.
ودفع على الحلوانى محامى أحمد ماهر إلى انتقاء الركن المعنوى للجريمة والقصد الجنائى والتأخير لظرف اضطرارى خارج على إرادة موكله، بسبب مرض والدته نتج عنه تأخره.
وكان ضابط بقسم الأميرية قد طلب من أحمد ماهر أن يقوم " بمسح" بلاط القسم بسبب مجيئه متأخرا ساعة واحدة عن موعد حضوره اليومى للقسم في حكم الإفراج عنه بتدابير احترازية.
وزارة الداخلية
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