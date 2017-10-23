CONNECT-PS تطرح أربعة حلول لمشكلات الكهرباء والمياه

المدن الذكية



المال – خاص:



أعلنت شركة CONNECT-PS اليوم الإثنين، عن مشاركتها في مؤتمر ومعرض المدن الذكيةICEC 2017 ، الذي يستمر حتى الثلاثاء، في دورته الثالثة من خلال أربعة حلول متخصصة.



الحل الأول WASEL ويستهدف التحكم في استهلاك الكهرباء على مستوى المدن والمباني والكومباوند وعلى مستوى الشقق السكنية، ويُمكّن هذا الحل قاطني العقار أو المشغل في التحكم في استهلاك الكهرباء وضبط الأحمال أو تخفيفها، ففي حالة قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال عن منطقة معينة يمكن إعطاء أهمية لمبنى دون الآخر، فيتمكن WASELمن إبقاء المباني المهمة مثل المستشفى متصلة بالكهرباء وتخفيف الأحمال من المباني الأقل أهمية. أما في حالة تخفيف الأحمال عن الشقق السكنية فيتمكن الساكن أيضا من أعطاء أهمية لبعض الأجهزة عن الأخرى.



قالت نادية خليفة، مدير التسويق بشركة كونكت بي أس، إن الحل الثاني هو QATRA ويمكن من خلاله التحكم في موارد المياه ومواعيد ري المحاصيل الزراعية أو الحدائق الخاصة بالكومباوند، ويمكنه التحكم في الكمية اللازمة لكل قطعة أرض، وأيضا إعطاء أهمية لقطعة أرض عن الأخرى في حالة نقصان منسوب المياه في الخزانات.



والحل الثالث ABWAB ، يمكن من خلاله التحكم في بوابة الكومباوند أو بوابة الجراج وباب الشقة السكنية، أو باب غرفة الفندق، فبمجرد اقتراب قاطني الكمباوند من يمتلكون تطبيق ABWAB على هواتفهم الذكية من بوابة الكومباوند تفتح البوابة تلقائيا للدخول أوالخروج، وأيضا عن طريق كود سري من الهاتف الذكي يفتح ABWAB باب الشقة السكنية أو باب غرفة الفندق، وهذا الحل يضمن السلامة والامن ويحقق السرعة في ذات الوقت.



أما الحل الرابع SWAC فيستخدم في انعقاد الاجتماعات عن بعد، أو المحاضرات التعليمية أو الجلسات الطبية، بحيث يكون طرفي الاجتماع في أماكن مختلفة، يقوم SWAC بإرسال تنبيه عبر الموبايل قبل موعد الاجتماع، ويقوم بإعداد الأجهزة التى سيتم استخدامها، أو الاعتماد عليها في الاجتماع، والتأكد من هوية الأشخاص بغرفة الاجتماعات ثم يقوم بإجراء مكالمة الفيديو تلقائيا عند موعد الاجتماع.



وقال محمد شمس الدين، مدير قطاع مبيعات شركة كونكت، المسؤول عن تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات لقطاعي العقارات والرعاية الصحية، إن الشركة تشارك في مؤتمر ومعرض المدن الذكية ICEC والذي يعـد حدث متخصص يجمع بين عـدة جهات وقطاعات حكومية وشركات متخصصة في إنشاء بنية تحتية ذكيّة مستدامة لتوفير مدن حضارية صديقة للبيئة، وأيضا منظومة متكاملة تقنياً ومخطط لها بدقة، مع اعتمادها بشكل كامل على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين الكفاءة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.



كما أضاف فى بيان صحفى اليوم، أن المدن الذكية تستطيع تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات والمساهمة في حل مشكلة وفرة المياه، وذلك عن طريق انتشار العدادات الذكية، وإدارة ورصد نوعية المياه، وكفاءة استخدام الطاقة والمباني الخضراء ومواقف السيارات الذكية، وتوفير نظام ذكي لإدارة حركة المرور، وإدارة المدن بالكاميرات الذكية لرصد التجاوزات.

