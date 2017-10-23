أوراسكوم للاتصالات تعتزم تأسيس شركة للصوت والضوء

أوراسكوم 123



رجب عزالدين



وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، على المساهمة فى تأسيس شركة بمجال عروض الصوت والضوء.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "وافق المجلس أمس الأحد على المساهمة فى تأسيس شركة مساهمة وفقا لقانون الاستثمار لعام 2017 فى جمهورية مصر العربية على أن تبلغ مساهمة الشركة عدد 124.2 مليون سهم فى رأس المال ويكون نشاطها إقامة وتصميم وإدارة عروض الصوت والضوء".



واختار المجلس للتوقيع على عقد التأسيس نيابة عن الشركة المهندس نجيب ساويرس، والمهندس تامر مختار أحمد المهدى العضو المنتدب، وأسامة دانيال نصيف، كما اختار المجلس توكيل مكتب معتوق بسيونى فى اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركة فى مصر.