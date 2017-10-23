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ياسمين فواز:



قالت الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، اليوم الإثنين, إن مجلس النواب سيناقش قانون الهيئات الشبابية الجديد خلال جلسات الأسبوع الحالى، وذلك نظرا لأهميته وارتباطه بقانون الرياضة.



وأكدت الهوارى، أن قانون الهيئات الشبابية الجديد سيمنح 50 % من المقاعد للشباب فى الهيئات الشبابية، كما أنه سيحظر ممارسة أى عضو لأى نشاط سياسى أو حزبى داخل الهيئات الشبابية، مشيرة إلى أن القانون سيحدد كذلك عقوبات صارمة فى حال خروج الأعضاء عن الاحترام الواجب داخل الهيئات الشبابية.



وأشارت إلى أن قانون الهيئات الشبابية سيساهم فى دمج الشباب داخل جميع مؤسسات الدولة التى تضع السياسات، كما أنه سيساهم فى مشاركة الدولة فى عملية التأهيل والتدريب للشباب على الوظائف القيادية.



وأوضحت أنه تم عقد 11 اجتماعا لمناقشة قانون الهيئات الشبابية تخلله عقد جلسات استماع حول القانون بمشاركة الخبراء المتخصصين فى المجال، مؤكدة أنه لأول مرة فى قانون الهيئات الشبابية الجديد تكون الجهة الإداري المختصه للهيئة الشبابية والجهة المركزية، ممثلة فى وزارة الشباب لها قوة الرقابة والإشراف والمتابعة على الهيئات الشبابية فى المحافظات.