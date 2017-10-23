EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
غاز مصر توقع عقد مقاولة مع الرابية الكويتية بـ 2.6 مليون دينار
الإثنين 23 أكتوبر 2017 12:12 م
غاز مصر 66
أخر الأخبار
غاز مصر 66
رجب عزالدين:
أعلنت شركة غاز مصر، عن توقيع عقد مقاولة مع شركة الرابية الكويتية بقيمة إجمالية 2.6 مليون دينار كويتى، وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن مدة تنفيذ العقد 18 شهرا، على أن يتم بدء التنفيذ بداية 2018، ويقدر العائد بنحو 10 ملايين جنيه مصرى.
وقالت الشركة إن هذا العائد المتوقع، قد تم أخذه فى الاعتبار عند تقدير القيمة العادلة للسهم، وكانت غاز مصر قد قالت فى وقت سابق، إن شركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" قد وافقت على زيادة سعر التوصيل للعملاء المنزليين بنظام المشروع بمقدار 800 جنيه لكل عميل لتصبح 1800 جنيه، وتتحمل الشركة القابضة قيمة الزيادة اعتبارا من 1 يوليو 2017.
وأضافت الشركة إن فى بيان أمس الأحد، أن زيادة سعر توصيل الغاز الطبيعى للمنازل قد تم أخذه فى الاعتبار عند تقدير القيمة العادلة للسهم، ونوهت إلى أنها تخدم 150 ألف عميل سنويا، ضمن مشروع توصيل الغاز للمنازل .
واعتمدت الرقابة المالية الأسبوع قبل الماضى القيمة العادلة للسهم عند 175.39 جنيه، وفقا لدراسة أعدتها شركة أصول عربية للاستشارات المالية المستشار المالى للتقييم.
وقالت الأخيرة إن القيمة العادلة للسهم تتراوح بين 159.44و208.11 جنيه، وبمتوسط حسابي 175.39 جنيه للسهم.
وطلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركة غاز مصر في أغسطس الماضي، تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة قيمة عادلة خلال شهر من تاريخه، إثر الارتفاعات التي شهدها السهم الفترة الماضية.
ويبلغ رأسمال غاز مصر 120 مليون جنيه، موزعا على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا