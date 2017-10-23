غاز مصر توقع عقد مقاولة مع الرابية الكويتية بـ 2.6 مليون دينار

غاز مصر 66



رجب عزالدين:



أعلنت شركة غاز مصر، عن توقيع عقد مقاولة مع شركة الرابية الكويتية بقيمة إجمالية 2.6 مليون دينار كويتى، وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن مدة تنفيذ العقد 18 شهرا، على أن يتم بدء التنفيذ بداية 2018، ويقدر العائد بنحو 10 ملايين جنيه مصرى.



وقالت الشركة إن هذا العائد المتوقع، قد تم أخذه فى الاعتبار عند تقدير القيمة العادلة للسهم، وكانت غاز مصر قد قالت فى وقت سابق، إن شركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" قد وافقت على زيادة سعر التوصيل للعملاء المنزليين بنظام المشروع بمقدار 800 جنيه لكل عميل لتصبح 1800 جنيه، وتتحمل الشركة القابضة قيمة الزيادة اعتبارا من 1 يوليو 2017.



وأضافت الشركة إن فى بيان أمس الأحد، أن زيادة سعر توصيل الغاز الطبيعى للمنازل قد تم أخذه فى الاعتبار عند تقدير القيمة العادلة للسهم، ونوهت إلى أنها تخدم 150 ألف عميل سنويا، ضمن مشروع توصيل الغاز للمنازل .



واعتمدت الرقابة المالية الأسبوع قبل الماضى القيمة العادلة للسهم عند 175.39 جنيه، وفقا لدراسة أعدتها شركة أصول عربية للاستشارات المالية المستشار المالى للتقييم.



وقالت الأخيرة إن القيمة العادلة للسهم تتراوح بين 159.44و208.11 جنيه، وبمتوسط حسابي 175.39 جنيه للسهم.



وطلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركة غاز مصر في أغسطس الماضي، تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة قيمة عادلة خلال شهر من تاريخه، إثر الارتفاعات التي شهدها السهم الفترة الماضية.



ويبلغ رأسمال غاز مصر 120 مليون جنيه، موزعا على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

