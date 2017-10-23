السعودية المصرية توقع عقد تصميمات أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية

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المال - خاص :



وقعت الشركة السعودية المصرية للتعمير مع المكتب الاستشارى ديستانس استوديو للاستشارات الهندسية، عقد تنفيذ أعمال التصميمات المتكاملة لأول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة .



وقع العقد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للسعودية المصرية، بحضور مسئولى الشركة، والمكتب الاستشارى.



وقال درويش إن الشركة استقرت على المكتب بعد المفاضلة بين عدة مكاتب، لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل مبتكر، بأحدث النظم المعمارية والإنشائية.



وأضاف أنه يجرى الاستعداد للتقدم إلى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بطلب الحصول على القرار الوزارى للمشروع، أوائل نوفمبر المقبل.



وأشار إلى أن الشركة تستهدف بدء تنفيذ المشروع مطلع 2018، على مساحة 70 فدانا، موضحا أن الأرض يحدها 4 شوارع من مختلف الاتجاهات، ويبلغ عرض الشارع الرئيسى 120 مترا، وتعتزم الشركة ضخ حوالى 4 مليارات جنيه استثمارات مبدئية فى للمشروع.



فى سياق أخر كشف حسنين، عن توقيع الشركة 5 عقود مقاولات بقيمة 350 مليون جنيه، لتنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية الخاصة لـ 60 عمارة، تمثل المرحلة الأولى من كومباوند الرياض، بالقاهرة الجديدة .



ومن المنتظر تسليم المرحلة الأولي والثانية بعدد 84 عمارة، بإجمالى 1300 وحدة سكنية، نهاية 2018، ليكون قد تم الانتهاء من حوالي 70% من المشروع، الذى يضم 120 عمارة، بإجمالى 1897 وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال المتبقية خلال 2019 .

