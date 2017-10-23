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بنـــوك
عكاشة : الاقتصاد غير الرسمي يعادل 70 % من الناتج القومى
الإثنين 23 أكتوبر 2017 11:55 ص
هشام عكاشة
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هشام عكاشة
فريق المال:
قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصري، إن هناك عددا من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في المرحلة المقبلة، تتمثل في استمرار الاقتصاد غير الرسمي، بجانب آليات التكنولوجيا التي تتطور باستمرار.
و أضاف - خلال كلمته فى مؤتمر الناس والبنوك، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي اليوم الإثنين - إن الاقتصاد غير الرسمي وصلت نسبته إلى أكثر من ٧٠% من الناتج القومي، وهو ما يتضح في نمو حجم أعمال كثير من الشركات.
و أشار إلى ضرورة إدماج تلك المؤسسات في الاقتصاد الرسمي، بهدف تيسير دور البنوك، ضاربا المثال بوجود ٤٠ مصنع تمور في منطقة الوادي الجديد، منهم مصنع واحد فقط لديه رخصة مزاولة النشاط.
ولفت إلى أنه تم التواصل مع محافظ المنطقة وجار حاليا منحهم رخص النشاط، مشيرا إلى أن حصول تلك المصانع على رخص النشاط يمكن البنوك من تمويلها، وبالتالي زيادة حجم أعمالهم بصورة عامة.
البنك الأهلى
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