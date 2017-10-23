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اقتصاد وأسواق
جمارك الغردقة تضبط 9 أجهزة لاسلكى وطائرة تنصت
الإثنين 23 أكتوبر 2017 11:47 ص
جمارك مطار الغردقة الدولي
أخر الأخبار
جمارك مطار الغردقة الدولي
مها أبوودن
ضبط رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى، برئاسة سلطان صالح مدير الجمرك، 9 أجهزة لاسلكى وطائرة تنصت قبل محاولة تهريبها.
وقال بيان صادر عن جمارك مطار الغردقة اليوم، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طائرة الخطوط الأوكرانية القادمة من كييف، اشتبه مهند سامى، رئيس قسم تفتيش الركاب، في أحد الركاب، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 9 أجهزة لاسلكى ماركة موتورلا وطائرة تنصت وتجسس مزودة بكاميرا وكارت ميموري بين طيات الملابس.
وقرر الدكتور محمد حسن عنان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهريب رقم 9 لسنة 2017 وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.
مصلحة الجمارك
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