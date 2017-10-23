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نقل وملاحة
الخدمات المتكاملة تقتنص صيانة مولى رمسيس وسيدى جابر
الإثنين 23 أكتوبر 2017 11:43 ص
وزارة النقل تعقد قمة مستقبل السكك الحديدية
أخر الأخبار
وزارة النقل تعقد قمة مستقبل السكك الحديدية
❏ حتاتة: الشركة ستتولى نظافة الطريق الدائرى قربيا
المال ـ خاص
أسندت وزارة النقل لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، بدء أعمال الصيانة والتطويرات اللازمة فى مولى محطتى رمسيس بالقاهرة، وسيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، مقابل عائد سنوى بقيمة 6 ملايين جنيه، بحسب تصريحات اللواء رفعت حتاتة، رئيس الشركة لـ«المال».
وأضاف حتاتة، أنه أسند أيضا للشركة القيام بأعمال التنظيف وشفط الأتربة على الطريق الدائرى، لافتا إلى أنه يجرى حاليا التفاوض مع الهيئة العامة للطرق والكبارى؛ لتحديد العائد الذى ستحصل عليه الشركة مقابل تلك الخدمات.
وأشار إلى أن شركته تفاوض ميناءى الداخلية والإسكندرية- فى الوقت الحالى- لإسناد بعض المهام التى تدخل فى نطاق عمل الشركة سواء كانت الأعمال، تركيب أجهزة الكشف عن المفرقعات، أو المراقبة، إضافة إلى أعمال النظافة داخل الموانئ.
وشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة هى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل بنسبة %100 للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981، وتم تأسيسها فى يوليو 2017؛ بهدف القيام بكل أعمال التأمين ونظافة المرافق والوحدات المتحركة والمنشآت الثابتة التابعة للهيئة، والقيام بكل الخدمات المرتبطة بهذه الأغراض.
السكك الحديدية
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