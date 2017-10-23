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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
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البنك
17.85
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البنك المركزى المصرى
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البنك الأهلي المصري
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البنك التجاري الدولي CIB
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17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب بالسوق المحلية .. الإثنين 23 أكتوبر
الإثنين 23 أكتوبر 2017 11:20 ص
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب اليوم في السوق المحلية..
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
718 إلى 720
عيار 22
658 إلى 660
عيار 21
628 إلى 630
عيار 18
538 إلى 540
عيار 14
419 إلى 420
عيار 12
359 إلى 360
الاونصة
22,321 إلى 22,392
الجنيه الذهب
5,024 إلى 5,040
الكيلو
717,714 إلى 720,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
أسعار الذهب
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