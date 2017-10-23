المصرية للاتصالات تسحب شرائح we من سنترالات الأقاليم

الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات

محمود جمال وسمية كمال



سحبت الشركة المصرية للاتصالات، الأسبوع الماضى، كميات كبيرة من شرائح شبكتها الرابعة للمحمول «we»، من سنترالات الأقاليم، لمواجهة الطلب المتزايد عليها بالقاهرة الكبرى.



وقالت مصادر مقربة من الشركة، إن الفترة الماضية شهدت تكدس المواطنين أمام السنترالات الكبرى بالقاهرة، ما تسبب فى نفاذ الخطوط، ودفع الشركة للاستعانة بالمتاح فى المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية .



وأوضحت المصادر أن الشركة باعت 750 إلى 800 ألف خط منذ بدء تقديمها الخدمة فى 18 سبتمبر الماضى، نافية تأثر حركة البيع بالمحافظات جراء السحب من المخزون.



وكشف أحمد البحيرى، رئيس المصرية للاتصالات، فى تصريحات صحفية سابقة، ضخ الشركة استثمارات بقيمة 7 مليارات جنيه خلال العام الجارى، بهدف تطوير سنترالات ومراكز خدمة العملاء، وتحديث شبكة البنية التحتية، وتنفيذ حملة تسويقية موسعة.



ومن ناحية أخرى علمت «المال»، أن المصرية للاتصالات تعاقدت مع وكالة « زينث ميديا» البريطانية للاستشارات الإعلانية، لإطلاق حملة تسويقية موسعة على شاشات التليفزيون، وإعلانات الأوت دور، فى المحاور والميادين الرئيسية، مثل كوبرى أكتوبر، ومحور 26 يوليو، وحاولت «المال» التواصل مع مسئولى الوكالة فى مصر للتعرف على تفاصيل الحملة، لكنهم رفضوا التعليق.



وبحسب موقع لـ «زينث» الإلكترونى، فقد تأسست خلال عام 1988 بمقاطعة باديتجتون البريطانية، وتعمل فى 95 سوقا حول العالم، وتضم أكثر من 5 ألاف خبير تسويقى، ومن أبرز عملائها شركات نستله، وBMW، ومرسيدس، وخطوط طيران الجزيرة الكويتية، كما نفذت حملات سابقة لشركات اتصالات، منها أريدو الكويتية.



وتقدم «المصرية للاتصالات» خدمات المحمول عبر شبكة اتصالات مصر، بنظام التجوال المحلى، لحين بناء شبكتها المستقلة بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G، وطرحت أرخص سعر للدقيقة والرسائل النصية ووحدات الميجابايت، يصل إلى 12 قرشًا، كما طرحت باقات إنترنت للمحمول تبدأ من 10 جنيهات، وحتى 200 جنيه.