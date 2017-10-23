الحياة للتطوير العمرانى

محمد سالم



بدأت شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى التابعة لمجموعة «بن لادن» السعودية، تفعيل تمويل إسلامى (معبرى) كانت قد وقعت عليه بقيمة 900 مليون جنيه أوائل شهر أغسطس الماضى، مع تحالف مصرفى ضم 5 بنوك هى : «مصر، البركة، التنمية والعمال، العقارى، الاستثمار العربى».



وعلمت «المال» أن الشركة قامت، قبل أيام قليلة، بسحب حصة تعادل %50 من التمويل عقب تنفيذها جميع الشروط المتفق عليها مع البنوك الممولة، وذلك لمقابلة التزامات عاجلة ، كما شرعت فى التفاوض على التمويل الأساسى.



ويلعب بنك الاستثمار أبو ظبى الإسلامى – كابيتال دور المستشار المالى والمسوق للتمويل المعبرى والأساسى، فيما تولى بنك مصر دور وكيل التمويل والضمانات والتسويق، وتوجه السيولة لمقابلة جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع الشركة بالقاهرة الجديدة.



وتمتلك «المراسم الدولية» قطعتى أرض بالتجمع الخامس، حصلت عليهما فى مزايدة لهيئة المجتمعات العمرانية، إحداهما بمساحة 118 فداناً، والأخرى 40 فداناً، مخصصة للنشاط العمرانى المتكامل.



وتعد الشركة إحدى أكبر شركات المقاولات العاملة فى مصر، وشاركت فى تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى مع الحكومة، أبرزها توسعات مطارى الغردقة وشرم الشيخ.



كانت مصادر كشفت لـ «المال»، مؤخرا، عن قيام «المراسم» بفتح باب الحجز فى مشروعها «كومباوند 5th square» بالتجمع الخامس المقام على 158 فدانًا بالقرب من مشروع «بالم هيلز» و«نادى بلاتنيوم».



ويشمل المشروع وحدات سكنية "شقق" بمساحات 90، 120، 145، 180، 205 أمتار مربعة و2060 مترًا مربعاً لـ«البنتهاوس»، وبأسعار تبدأ من 14.350 إلى 14.7 ألف جنيه للمتر المربع وتسلم الوحدة كاملة التشطيب،بينما تسلم الفيلات على الطوب الأحمر بأسعار تبدأ من 4.5 مليون جنيه «للتاون هاوس» و5.8 مليون جنيه «للتوين» و8.5 مليون جنيه للفيلا المستقلة.



ووضعت «المراسم» 3 أنظمة للسداد الأول %5 دفعة حجز و%5 بعد 3 شهور مقدم تعاقد و%5 دفعة استلام وتقسيط الباقى على 6 سنوات، والثانى %10 حجز ومثلها تعاقد و%10 استلام وتقسيط الباقى على 8 سنوات، بالإضافة إلى تقديم عرض بالتقسيط على 4 سنوات بشرط أن يباع المتر بسعر 12.750 ألف جنيه ، ومن المقرر التسليم بعد 3 سنوات من التعاقد أى عام 2020.

