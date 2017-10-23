نعيم للوساطة: البورصة تعيد التجربة على مستوى 13800 نقطة

البورصة المصرية



مصطفى طلعت



قالت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة "egx30" إقترب من مستوى المقاومة 13780 نقطة، خلال جلسة تداولات أمس، ما يمهد الطريق إلى إعادة التجربة مرة أخرى على مستوى المقاومة عند 13800 نقطة، وفي حال التماسك أعلى منها، يمهد الطريق للصعود نحو مستوى المقاومة التالي عند 14115 نقطة.



وذكرت "النعيم" في ورقة تحليل فني، صادرة صباح اليوم، أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" أغلق خلال جلسة أمس أسفل حد ايقاف الخسائر عند 792 نقطة، ما يشير إلى دخوله في مرحلة تصحيح هبوطي قد تدفعه نحو التراجع نحو مستوى الدعم 762 نقطة.



وحددت المذكرة الفنية تحركات بعض الأسهم، وقالت إن سهم مصر للألومنيوم يختبر مستوى 143 و154 جنيهاً، أما سهم شركة شمال الصعيد فيختبر نطاق المقاومة الرئيسي 5.90 و6 جنيهات، وتمكن السهم من تخطي 6 جنيهات والثبات أعلى منه يمهد الطريق للصعود صوب 6.90 و8 جنيهات.



يشار إلى أن التباين سيطر على أداء مؤشرات السوق، أمس، إذ هبط المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.06%، عند مستوى 13706 نقاط، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41%، عند 786 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.38% عند مستوى 1751 نقطة.