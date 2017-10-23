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وائل عبد الهادى رئيسا لجمعية الخبراء الإكتواريين
الإثنين 23 أكتوبر 2017 09:30 ص
وائل عبدالهادى
أخر الأخبار
وائل عبدالهادى
مروة عبد النبى
شهدت جمعية الخبراء الإكتواريين تغييرًا فى مجلس إدارتها، حيث تم انتخاب الدكتور وائل عبد الهادى رئيسا جديدا والذى يعد الرئيس الرابع للجمعية.
وحل الدكتور حسين عبد الغفار ورفعت عيد ومروة هشام، محل كلٍ من فريد عبد الملك مترى الذى وافته المنية فبراير الماضى، والدكتور فوزى عامر والدكتور عبد اللطيف مراد.
ومن المعروف أن جمعية الخبراء الإكتواريين تأسست عام 1999، برئاسة الراحل الدكتور فتحي محمد إبراهيم، وهي عضو في الاتحاد الدولي للخبرة الإكتوارية، وتهدف الجمعية بالأساس إلى تنمية وتطوير مهنة الخبرة الإكتوارية بمصر.
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