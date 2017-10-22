EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
حركة التغيير تطالب بتنحي رئيس كردستان العراق
الأحد 22 أكتوبر 2017 10:48 م
علم كردستان
أخر الأخبار
علم كردستان
وكالات:
أقرت قيادة حركة التغيير المعارضة التي يرأسها عمر السيد علي، والتي تتخذ من السليمانية في إقليم كردستان العراق مقرا، لها حزمة من القرارات، على رأسها المطالبة بتنحي مسعود برزاني، رئيس اقليم كردستان العراق، المنتهية ولايته، من منصبه فورا.
وتضمن القرارات المطالبة، بإلغاء قانون رئاسة إقليم كردستان وحل رئاسته، وتثبيت النظام البرلماني عوضا عن الرئاسي.
وجاء في لائحة القرارات، المطالبة حل الحكومة الحالية في الاقليم، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بدلا عنها لفترة محددة، ريثما تتم الانتخابات التشريعية المقبلة.
واعتبرت الحركة أن المجلس السياسي يفتقد إلى الشرعية، ويسعى لفرض إرادته على القوى الأخرى.
وطالبت حركة التغيير، الحكومة الاتحادية في بغداد إيقاف ما أسمته "الزحف العسكر" نحو مدن وبلدات كردستان، وتشكيل لجان لتعويض المتضررين.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا