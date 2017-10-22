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سيـــاســة
الإمارات : تطهير الرقة من داعش تطور إيجابي
الأحد 22 أكتوبر 2017 10:24 م
علم دولة الإمارات
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علم دولة الإمارات
وكالات:
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد، أن تطهير الرقة من يد تنظيم داعش هو تطور إيجابي مهم في طريق التصدي للإرهاب والوحشية التي انتهجها التنظيم خلال الأعوام الماضية.
وأعربت الوزارة، في بيان لها، عن دعمها للتقدم الحاسم والواضح في طريق القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، والذي يعد خطوة رئيسية ضمن الجهود القائمة لدحر الاٍرهاب.
وأضافت أن الحرب الحضارية ضد التطرف والإرهاب مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة، داعية إلى استمرار تضافر الجهود في شتى أبعاد هذه المواجهة الضرورية.
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