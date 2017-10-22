الرئيس يؤكد للعبادي دعم وحدة العراق

لقاء الرئيس ورئيس وزراء العراق

خاص



استقبل الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء جمهورية العراق، في حضور المهندس، شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووفدي البلدين.



وصرح السفير، علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب برئيس وزراء العراق والوفد المرافق له، موجهاً التهنئة على الانتصارات المتتالة التي حققتها القوات العراقية في حربها ضد "داعش" ونجاحها في تقويض التنظيم الإرهابي.



كما أكد الرئيس على موقف مصر الداعم بشكل كامل لوحدة العراق وسلامته الإقليمية، ووقوف مصر بجانب العراق في جهود استعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيه وتعزيز تماسك نسيجه الوطني لقطع الطريق على كافة محاولات بث الفرقة وإشعال الفتنة. وأكد السيد الرئيس كذلك على قوة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، معرباً عن تطلع مصر للعمل على الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين في شتي المجالات.



وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعرب في بداية اللقاء عن خالص تعازي العراق، حكومةً وشعباً، في ضحايا العملية الإرهابية التي وقعت أول أمس بمنطقة الواحات.



وأكد ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره. كما أعرب رئيس الوزراء العراقي عن شكره وتقديره لمواقف مصر الداعمة لبلاده، مؤكداً أهمية دورها باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي. وأكد "العبادي" على اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها المتميزة مع مصر في المجالات المختلفة، والعمل على الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.



وذكر السفير، علاء يوسف أن اللقاء شهد تباحثاً حول سبل تطوير التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن سعياً لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية وتنفيذ مشروعات مشتركة في العديد من المجالات.



كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العربية في ظل الأزمات الإقليمية القائمة، حيث اتفق الجانبان على ضرورة الدفع قدماً بالعمل العربي المشترك في هذا التجاه بالنظر إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجه الأمة العربية في الوقت الراهن، والتي تتطلب العمل على ترسيخ وحدة الصف ونزع فتيل النزاعات الطائفية والمذهبية والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.





