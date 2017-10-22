مقترح برلماني بمنح إعانة بطالة معنوية للشباب

بطالة الشباب 556

- الجوهرى: المقترح يجنب تحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية ويوفر احتياجتهم الأساسية



ياسمين فواز



كشف النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه بمقترح إلى لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس يقضي بمنح الشباب إعانة بطالة معنوية بديلا عن النقدية، مؤكدا أن الدولة تفتقر إلى موارد تمكنها من تحمل أعباء مالية إضافية.



وأوضح الجوهرى في تصريحاته لـ"المال" أن مقترحه يقوم على توفير إعانة للطعام والملابس والعلاج والاتصالات من خلال المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص مع الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى المقترح يحتاج فقط إلى قاعدة بيانات واضحة لمستحقي الإعانة، خاصة أن عدد عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص غير مقيدين في التأمينات.



وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية أن أزمة البطالة فى مصر تحتاج مواجهة فى إطار مؤسسى تتكاتف فية الكثير من الوزارت، مشيرا إلى أن منح الشباب مبالغ نقدية فقط لن يكون الحل، مطالبا بتواصل الحكومة مع شركات المحمول كنموذج فى منح من يتلقون إعانة بطالة كروت شحن مجانية أو بإى شكل من الأشكال وتتحملها الدولة من خلال تسويات الضرائب أو دعاية وإعلان أو بإى صورة أخرى، بالإضافة إلى تنسيق المواصلات العامة واستخدام وسائل المواصلات العامة بشكل مجانى، وفيما يتعلق بالملابس يتم التنسيق مع مصانع الملابس الجاهزة وإقامة معارض لهم ومنح مستحقي الإعانة قطعتين ملابس قبل كل عيد، ويتم أيضا التسوية المادية من خلال تحمل الدولة تكلفة إقامة المعرض.



ولفت الجوهري إلى أن الخدمات السابقة سيحصل عليها مستحقي الإعانة من خلال كروت ذكية صالحة طوال فترة حمايتهم اجتماعيا سواء كانت عام أو عامين.