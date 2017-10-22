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ثقافة وفنون
العميد المصري لموسيقي الجاز بأوبرا القاهرة والإسكندرية
الأحد 22 أكتوبر 2017 07:32 م
يحيي خليل موسيقي الجاز
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يحيي خليل موسيقي الجاز
هذا الشهر
ولاء البري
يقدم الموسيقار يحيى خليل عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط حفلين بأوبرا القاهرة والإسكندرية هذا الشهر.
الحفل الأول فى الثامنة مساء الخميس 26 أكتوبر على المسرح الصغير، ومساء الجمعة 27 أكتوبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".
يشارك خلال الحفلين المغنية الإيطالية اليونورا لانوتى، ويتضمن برنامجهما مجموعة من أعمال يحيى خليل الخاصة التى تمزج بين شكل الموسيقى المصرية والجاز.
ومن هذه الأعمال: "بحلم فى عالم غريب، يعيش أهل بلدى، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، الغربة ومختارات من مؤلفات الجاز العالمية، إلى جانب تنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية التى قام خليل بإعادة تشكيل توزيعاتها بأسلوب الجاز.
المعروف أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضى، طاف بأعماله معظم دول العالم وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها ، كما قدم حتى الآن أكثر من خمسة آلاف حفل فى مئتين بلد حول العالم
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