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سيـــاســة
29 يناير..محاكمة مستشار وزير الصحة بتهمة الرشوة
الأحد 22 أكتوبر 2017 07:28 م
محكمة
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محكمة
نجوى عبد العزيز
قررت محكمة جنايات القاهرة، ، تأجيل محاكمة أحمد عبد العزيز، مستشار وزير الصحة السابق، وأيمن عبد الحكيم، موظف بالوزارة، في اتهامهما بتلقي رشوة 4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة"، إلى جلسة 29 يناير لعام 2018 لسماع مرافعة الدفاع.
واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية، لاستصدار أمر الإسناد المباشر التي أكدت إحكام مستشار وزير الصحة قبضته بصورة استثنائية على مجريات الأمور، واستصدار أمر الإسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل، دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة
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