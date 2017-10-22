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الحادث الإرهابي بالواحات يواصل السيطرة على التوك شو
الأحد 22 أكتوبر 2017 07:13 م
التوك شو
أخر الأخبار
توك شو
رحاب صبحى
تواصل مساء اليوم الأحد، برامج التوك شو بالفضائيات الخاصة بحث تداعيات الحادث الإرهابي بالواحات
وأعلنت الداخلية أمس عن استشهاد 16 شرطيا وإصابة 13 آخرين وفقدان ضابط، فضلا عن مصرع وإصابة 15 إرهابيا في اشتباكات بمنطقة الواحات وقعت أمس الأول الجمعة
ملف أزمات التعليم فى 90 دقيقة على المحور
تناقش الإعلامية جيهان لبيب فى حلقة الليلة من برنامج 90 دقيقة فى الثامنة مساءً ملف أزمات التعليم فى مصر وقرارات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الأخيرة وتأثيرها على ملايين الطلاب المصريين.
وتستضيف جيهان لبيب خلال الحلقة عدد من خبراء التعليم وأعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، وتسألهم حول مدى تأثير قرارات الوزير الأخيرة على مناخ التلعيم فى مصر، وهل نجح شوقى فى تنفيذ وعوده وأحلامه التى دخل بها الوزارة.
وتناقش الإعلامية ضيوفها حول قرار تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية، والجدل حول قرار إضافة مادة التربية الرياضية للمجموع، وفكرة تحويل العام الدراسى إلى 3 تيرمات، وقرارات أخرى اتخذها الوزير، ومصير قانون التعليم الجديد.
كما تتضمن الحلقة فتح العديد من الملفات على الساحة المصرية، من بينها متابعة نتيجة مباراة النادى الأهلى والنجم الساحلى فى قبل نهائى بطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتى تقام مساء اليوم، وكذلك ردود الفعل حول حادث طريق الواحات الإرهابى وكل المعلومات الجديدة حول الحادث، وتقارير تليفزيونية مع أسر الشهداء.
الكنيسى ورشوان والبرغوثي يناقشون ارتباك المشهد الاعلامي فى "مساء dmc"
تستضيف الإعلامية إيمان الحصرى فى برنامج "مساء dmc" فى العاشرة مساءً على شاشة dmc، الإعلامى حمدى الكنيسى رئيس نقابة الإعلاميين، والكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والكاتب الصحفى محمد البرغوثى مدير تحرير جريدة لـ"الوطن".
ومن المقرر أن يناقش الضيوف موضوع ارتباك المشهد الإعلامى فى تغطية حادث الواحات الإرهابى الذى وقع أمس الأول بالكيلو 135 طريق الواحات البحرية
دور المجلس القومى لمكافحة الإرهاب فى "رأى عام" على ten
يناقش الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامجه "رأي عام"، على قناة TEN فى الثامنة مساءً ، دور المجلس القومي لمكافحة الإرهاب.
ويتناول "عبدالحميد"، في حلقة اليوم ما الذي تحقق، وماذا فعل الأعضاء؟ وما خطة المجلسِ وإستراتيجيته في الفترة المقبلة؟، وما المطلوبُ لمواجهةِ أمراءِ الدمِ أمنيًا وفكريًا وثقافيًا؟، وكيف تنتصرُ مصر في حربِها الشرسةِ ضدَ الجماعاتِ الإرهابية؟.
المشهد العام لمواجهة الإرهاب فى هنا العاصمة على سى بى سى
تستضيف الاعلامية لميس الحديدى فى برنامجها " هناالعاصمة " على قناة سى بى ىسى فى التاسعة مساءً ،مدير هيئة الشئون المعنوية الأسبق اللواء سمير فرج ويدور النقاش حول المشهد العام لمواجهة الإرهاب .
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