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سيـــاســة
يرلماني يطالب باجتماع سري مع وزير الداخلية
الأحد 22 أكتوبر 2017 07:01 م
وزير الداخلية مع النواب
أخر الأخبار
وزير الداخلية مع النواب
ياسمين فواز
طالب البرلماني محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، بجلسة سرية يحضرها وزير الداخلية أو من ينوب عنه أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم النائب محمد الغول اليوم إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزير الداخلية بشأن حادث الواحات الارهابي الذي نتج عنه استشهاد عدد من رجال الشرطة.
وطالب الغول في طلبه باستدعاء وزير الداخلية أو من ينوب عنه أمام لجنة الدفاع والأمن القومي لكشف أسباب وملابسات ونتائج الحادث الأليم.
وشدد على أن تكون الجلسة سرية وتقتصر على اللجنة المعنية ومقدم الطلب دون حضور الإعلاميين لحساسية الموقف ومراعاة لبعد الأمن القومي
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