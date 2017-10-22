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بالصور.. الآثار: حرم رئيس غنيا تزور الأهرامات
الأحد 22 أكتوبر 2017 06:34 م
حرم رئيس غنيا تزور الأهرامات
أخر الأخبار
حرم رئيس غنيا تزور الأهرامات
دعاء محمود
أكدت وزارة الآثار أنه على اليوم الثاني على التوالي، تستقبل منطقة أهرامات الجيزة كبار الشخصيات، فبعد زيارة الحاكم الأسترالي أمس، استقبلت المنطقة اليوم حرم رئيس غنييا.
وأضافت أنه كان في استقبالها أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم، ووائل فتحي كبير مفتشي آثار الهرم، والأثري إميل أيوب والذي قام بالشرح باللغة الفرنسية لحرم الرئيس، حيث زارت هرم خوفو، والبانورما، وأبوالهول، مشيرة إلى حرص حرم الرئيس على التقاط العديد من الصور التذكارية لتخليد زيارتها.
الأهرامات
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