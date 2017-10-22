EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
أنا أنا اللبناني يحكى بمصر قصته ويدين الإرهاب
الأحد 22 أكتوبر 2017 06:22 م
كتاب أنا أنا
أخر الأخبار
كتاب أنا أنا
المال خاص
شهدت القاهرة أمس السبت فاعليات حفل توقيع النسخة الجديدة للكتاب الأول للدكتورة والكاتبة اللبنانية ريما دروبى خصائية علم النفس العيادي والمعالجة النفسية فى حضور كوكبة من المثقفين والأدباء والشعراء فى كل من مصر ولبنان.
وبدأ الحفل بدقيقة حداد على شهداء الوطن ممن استشهدوا خلال الحملة الأمنية بالواحات البحرية بالاضافة إلى السلام الوطنى لدولة مصر ولبنان.
وقالت ريما دروبى أن اختيارها لمصر لإطلاق النسخة الجديدة من كتاب "أنا ..أنا" يأتى تأكيداً على عمق العلاقات التى تربط الشعبين الشقيقين مصر ولبنان.
وأشارت إلى أن مصر منبر الثقافة والفكر ودائما ما تدعم الكتاب والشعراء والادباء فضلا عن الروبط التاريخية التى تربط مصر ولبنان.
وأكد "دروبى" أن كتاب "أنا ..أنا" سيشارك بالمعرض الدولى للكتاب والذى سيقام في لبنان، في دورته الـ"61" خلال الفترة من 1 إلى 14 ديسمبر المقبل.
وأشارت إلى أن الكتاب عبارة عن مرآة لكل إنسان يقرأ الكتاب وصرخة للانسان للبحث عن الانسانية بداخله ووصف لما نواجه فى حياتنا اليومية من صعوبات وأكاذيب وخدع لا يستطيع أى فرد أن يتحدث عنها بشفافية ومصداقية مع النفس.
وأضافت: "كنت صريحة مع نفسى في كتابة تلك القصة ، التي تعد أكثر واقعية ومقدرة علي التعبير عن شظايا ، في لحظة من خدع وأكاذيب, بدأ بهمسة وظهرت الصرخة وتحولت الي حبر في سطور".
وأضافت: "أردت أن أقول الحقيقة وأطلق صرختى، بعد أن صُدمت من كذب وخداع الآخرين، فبدأت صرختى تتحول إلى حبر ، وكان كتاب"أنا...أنا".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا