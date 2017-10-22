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استثمار
الاتصالات تطرح مناقصة توريد حاسبات للآثار وماسيبرو
الأحد 22 أكتوبر 2017 06:11 م
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أخر الأخبار
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
موعد تقديم العروض الفنية يوم 2 نوفمبر المقبل
خاص
طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بتوريد وتشغيل وضمان أجهزة حاسبات، وملحقاتها وطابعات وماكينات تصوير وأجهزة مسح ضوئى وشبكات ونظم تأمين.
والمناقصة وفق الوزارة لصالح قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، بجانب المنبى الجديد لوزارة الآثار بمنطقة الأهرامات .
وبحسب الكراسة التى حصلت "المال "على نسخة منها، فإن موعد تقديم العروض الفنية هو يوم الخميس 2 نوفمبر المقبل ، على أن تعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجارى.
ووفق المصدر ذاته، فمدة التوريد المطلوبة هى 10 أسابيع تبدأ من تاريخ استلام أمر التوريد بشرط أن تلتزم الشركة الفائزة باستلام أمر التوريد خلال يومين عمل من تاريخ إخطارها.
وحددت كراسة الشروط عدد سنوات الضمان المطلوبة بنحو 3 سنوات ضد عيوب الصناعة شاملة قطع الغيار.
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