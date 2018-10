أحمد عوض



أعلنت شركة تويوتا إيجيبت، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها خلال أكتوبر الحالى إذ ارتفعت أسعار طراز تويوتا كورولا، بما يتراوح ما بين 5 و 8 الآف جنيه بمختلف فئاتها، لتبلغ 352 ألف لفئة A/T بدلاً من 347، كما وصلت أسعار كورولا فئة F/O، إلى 412 ألف مقابل 405، وصعدت أسعار كورولا فئة H/L، إلى 463 ألف مقارنة بـ 455.



ووفق القائمة السعرية لتويوتا، بلغت أسعار تويوتا باريس فئة -H/B M/T، نحو 230 ألفا، وبقيمة 318 ألفا، كما تراوحت أسعار طرازات تويوتا C-HR ما بين 401 و587 ألفا بمختلف فئاتها، فيما سعرت تويوتا فورتشنر بـ 925 لفئة A/T 2WD، وبمبلغ مليون جنيه لفئة A/T 4WD، وتقدر أسعار فورتشنر فئة A/T F/O 4W 4.0 بمليون و350 ألفا.



ويوضح الجدول التالي، القائمة السعرية لطرازات تويوتا خلال أكتوبر:



العلامة التجارية الطراز الفئة أسعار سبتمبر أسعار أكتوبر مقدار التغير















تويوتا كورولا A/T 347 352 5 A/T F/O 405 412 7 A/T H/L 455 463 8 ياريس HB M/T 230 230 0 A/T 318 318 0



C-HR M/T 401 401 0 A/T 491 491 0 A/T F/O 551 551 0 A/T H/L (4WD 2.7 587 587 0 فورتشنر A/T 2WD 925 925 0 A/T 4WD 2.7 1.000.000 1.000.000 0 A/T F/O 4W 4.0 1.135.000 1.350.000 0





