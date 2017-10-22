الأهلي الكويتي-مصر يدعم المشروعات الصغيرة بالتعاون مع هيرميس

البنك الأهلي الكويتي

محمد سالم



وقع البنك الأهلي الكويتي – مصر بروتوكول تعاون مع المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار مجهودات البنك نحو تقديم الخدمات المتكاملة التي تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو.



قام بتوقيع البروتوكول كل من خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، وفاطمة لطفي رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، وأحمد الخولي الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك في حضور علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، وعدد من المسئولين التنفيذيين من الطرفين.



وقال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك: "إن استراتيجية البنك تسعى بصفة خاصة للاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث نحرص على تقديم الخدمات والمنتجات التي قمنا بتطويرها خصيصا لتلبية احتياجات هذا القطاع الهام، مؤكدا أن البنك حاليا بصدد طرح عدة مبادرات من شأنها تقديم أقصى دعم لهذا القطاع في ظل التطورات الاقتصادية، وتماشيا مع توجيهات ومبادرات البنك المركزي المصري.



وأضاف السلاوي "أن دور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك ليس قاصرا فقط على تقديم حلول مالية، ولكننا نسعى إلى تقديم خدمات شاملة من خلال خبراتنا في هذا المجال حيث نركز على تفهم احتياجات عملائنا والتعامل معهم بكفاءة ومرونة لتوفير البدائل المناسبة التي تساعدهم على نمو حجم أعمالهم، وسوف يواصل البنك مجهوداته نحو تقديم خدمات متميزة لتعزيز وضمان القيمة لعملائه أيا كان حجم أعمالهم إيمانا منا بأهمية هذا القطاع الذي يعد قاعدة انطلاق نحو التنمية الشاملة".



وأكد أحمد الخولي، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي أنه تم توقيع هذه الاتفاقية لتقديم أساليب مبتكرة تساند تلك الفئة التي نأمل أن تكون قاطرة الاقتصاد في المرحلة القادمة، وتعد هذه الاتفاقية واحدة من سلسلة الاتفاقيات التي تبرمها الشركة لمواكبة متغيرات السوق، والتي بدورها تدعم بشكل كبير عدد من برامج الموردين المرتقب إبرامها في مجالات متنوعة ما بين قطاعات الطاقة المتجددة والمجال الطبي والنقل، كما ترسخ الاتفاقية العلاقات القوية بين المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي والبنك الأهلي الكويتي - مصر والتي نسعى من خلالها الى تنويع الحلول التمويلية التي تخدم كافة فئات الشركات.