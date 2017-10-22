السويدي يدعو قرطام لسحب استقالته من البرلمان أو التمسك بها

محمد زكي السويدي 99

ياسمين فواز



رفض المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ترك أمر استقالة النائب أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين إلى المجلس، داعيا قرطام إما بالتمسك بالاستقالة أو سحبها.



وأكد السويدى خلال كلمته في الجلسة العامة المسائية المنعقدة اليوم أن جميع النواب يحترمون القانون والدستور، مشددا على ضرورة أن يتحمل النواب أمانة انتخاب المواطنين لهم ليكونوا ممثلين عنهم تحت القبة البرلمانية.



وقال السويدي: "الاستقالة هروب من المسئولية وعلينا جميعا أن نواجه كافة التحديات والتعرف على المشكلات وسبل حلها".



وكان الدكتور علي عبدالعال، أعن أن النائب أكمل قرطام أصر على الاستقالة من البرلمان، مضيفًا: "حاولت إقناعه بالعدول عنها لأننا جميعا قائمة واحدة وهي قائمة دعم مصر، ولكنه أغلق أمامي كل الأبواب".



وأضاف "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة، أن الاستقالة عمل اختياري ولم يتم إجبار أحد على تقديم الاستقالة، واتخذت إجراءات لتأخير نظر الاستقالة ولكننا لم نوفق.