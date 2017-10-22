اعصار هارفي

وفق توقعات حديثة



خالد بدر الدين



تتوقع شركات التأمين الأمريكية انخفاض أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجارى بأكثر من 63 % بسبب أعاصير هارفى وإيرما و ماريا التى ضربت السواحل الأمريكية المطلة على المحيط الأطلنطى خلال الشهر الماضى.



وتسببت الأعاصير فى تدمير العديد من العقارات والبنوك ومتاجر السوبر ماركيت وشركات البترول والمصانع.



وذكرت وكالة رويترز، أن شركة سويس ري ثاني أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم ستتحمل خسائر تقدر بحوالي 3.6 مليار دولار في الربع الماضى بسبب الأعاصير هارفي وإرما وماريا في الولايات المتحدة الأمريكية وزلزالين ضربا المكسيك.



وتعمل شركات إعادة التأمين مثل سويس ري وميونيخ ري وهانوفر ري كملاذ مالي لشركات التأمين العالمية حيث تساعدها على سداد مطالبات الأضرار الضخمة الناجمة عن الأعاصير أو الزلازل في مقابل جزء من أقساطها التأمينية.