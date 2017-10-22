EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
الأعاصير تدمر 63 % من أرباح شركات التأمين الأمريكية
الأحد 22 أكتوبر 2017 05:07 م
اعصار هارفي
أخر الأخبار
اعصار هارفي
وفق توقعات حديثة
خالد بدر الدين
تتوقع شركات التأمين الأمريكية انخفاض أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجارى بأكثر من 63 % بسبب أعاصير هارفى وإيرما و ماريا التى ضربت السواحل الأمريكية المطلة على المحيط الأطلنطى خلال الشهر الماضى.
وتسببت الأعاصير فى تدمير العديد من العقارات والبنوك ومتاجر السوبر ماركيت وشركات البترول والمصانع.
وذكرت وكالة رويترز، أن شركة سويس ري ثاني أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم ستتحمل خسائر تقدر بحوالي 3.6 مليار دولار في الربع الماضى بسبب الأعاصير هارفي وإرما وماريا في الولايات المتحدة الأمريكية وزلزالين ضربا المكسيك.
وتعمل شركات إعادة التأمين مثل سويس ري وميونيخ ري وهانوفر ري كملاذ مالي لشركات التأمين العالمية حيث تساعدها على سداد مطالبات الأضرار الضخمة الناجمة عن الأعاصير أو الزلازل في مقابل جزء من أقساطها التأمينية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا