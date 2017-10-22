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بورصة وشركات
هبوط 5 بورصات عربية بقيادة دبى
الأحد 22 أكتوبر 2017 04:59 م
صعود البورصات
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صعود البورصات
ومكاسب طفيفة لمصر
خالد بدر الدين
هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات أول يوم عمل هذا الأسبوع بقيادة السعودية ودبى وسط تعاملات متواضعة وصعدت مؤشرات 3 بورصات أخرى بنسب ضعيفة منها البورصة المصرية.
وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية هبط بحوالى 0.5 % لينزل إلى 6975 نقطة بقيادة سهم بنك البلاد الذى انخفض سعره بحوالى 1.8 % بعد إعلان نمو الأرباح الفصلية 9 % متماشيا مع توقعات المحللين.
وانخفض مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.8 % ليصل 3644 نقطة وهبط سعر سهم شركة إعمار 2.1 % وكذلك مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.4 % ليرتد إلى 5046 نقطة.
وهبط أيضا مؤشر يورصة الدوحة بأكثر من 0.2 % ليسجل 8158 نقطة و لكن سهم بنك قطر الأول- المتداول قرب أدنى مستوياته منذ إدراجه في ابريل الماضى - قفز 7.1 % في أنشط تداولاته له منذ الإدراج .
و خسر مؤشر سوق مال أبوظبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 4499 نقطة غير أن سعر سهم شركة إشراق العقارية ارتفع 1.3 % بعد الإعلان عن صافي ربح بلغ 685 ألف درهم (187 ألف دولار) للربع الماضى.
وصعد مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.4 % ليصل إلى 1284 نقطة ومؤشر بورصة الكويت ارتفع بحوالى 0.3 % ليتجاوز 6650 نقطة.
وزاد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة طفيفة بلغت 0.01 % ليستقر عند 13715 نقطة و لكن سعر سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية صعد 7.6 % بعد الإعلان عن زيادة 12% بصافي الربح المجمع العائد للمساهمين في الربع الثالث من العام الجارى.
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