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سيـــاســة
إخلاء سبيل ثلاثة من مشجعي أولتراس أهلاوي بتدابير احترازية
الأحد 22 أكتوبر 2017 04:51 م
أولتراس
أخر الأخبار
أولتراس
إيمان عوف
قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل ثلاثة من مشجعي الأهلي بتدابير احترازية، بينما استمر حبس مشجع آخر، وذلك في القضية رقم 6 لسنة 2017.
قال المحامي الحقوقي عمرو محمد إن محكمة الجنايات قررت إخلاء سبيل ثلاثة من مشجعي الأهلي بتدابير احترازية، وذلك في اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست بالمخالفة للقانون، والتحريض على التظاهر.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على ستة من مشجعي النادي الأهلي منذ ثلاثة أشهر وتم الإفراج عن اثنين بينما استمرت محاكمة الاربعة الباقيين واليوم تم اخلاء سبيل ثلاثة بتدابير احترازية، فيما سيتم التحقيق مع المتهم الأخير خلال الأيام المقبلة.
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