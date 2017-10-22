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بورصة وشركات
مطاحن وسط غرب الدلتا تعلن توزيعًا نقديًا بـ15 جنيهًا للسهم
الأحد 22 أكتوبر 2017 04:45 م
مطاحن وسط وغرب الدلتا 66
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مطاحن وسط وغرب الدلتا 66
رجب عزالدين
أعلنت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا عن توزيع نقدى بقيمة 15 جنيها للسهم الواحد يبدأ صرفه اعتبارا من 9 نوفمبر المقبل.
ومن المقرر انتهاء الحق فى التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر المقبل، وفقا لبيان مرسل من الشركة للبورصة المصرية اليوم الأحد.
ورفعت عمومية الشركة الكوبون النقدي للمساهمين عن أرباح العام المالي الماضي لتصل إلى 112.5 مليون جنيه بواقع 15 جنيها للسهم.
وكان مجلس الإدارة قد اقترح توزيع 90 مليون جنيه بواقع 12 جنيها للسهم.
ويبلغ رأسمال الشركة 75 مليون جنيه، موزعاً على 7.5 مليون سهم، بواقع 10 جنيهات للسهم.
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