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اقتصاد وأسواق
وزير التموين: مكاتب خدمية بالعاصمة الإدارية بالتعاون مع التخطيط
الأحد 22 أكتوبر 2017 03:59 م
العاصمة الإدارية الجديدة
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العاصمة الإدارية الجديدة
محمد مجدي
قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أى مكان لخدمات المواطنين من الصعب نقله، مضيفا أن وزارة التخطيط هى المعنية بالتنسيق فى هذا الشأن مع الوزرات المختلفة.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، الأحد، في مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن التواصل بشكل دائم بين وزارتي التموين والتخطيط، لإجراء دراسات لوضع تصورات نهائية، بتواجد مكاتب خدمية تابعة لوزارة التموين، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد المصيلحي، أنه لن تنقل مكاتب خدمات المواطنين والخدمات الجماهيرية، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مكاتب التموين والسجلات التجارية، بهدف إخلاء القاهرة التاريخية لتكون موطنًا لجذب للسياحة.
وأضاف المصيلحى خلال افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع ميكنة السجل التجارى، الذى افتتح خلاله 4 مكاتب للسجل التجارى، عبر الفيديو كونفرانس، والتواصل مع باقي مكاتب السجل التجاري في 23 محافظة، أن الحكومة تضع خطة بمشاركة الأجهزة، لمعرفة التصورات النهائية للمبانى والمكاتب، التى تنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
بطاقة التموين
العاصمة الإدارية - العاصمة الجديدة
هيئة السلع التموينية
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