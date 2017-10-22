EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
متروبوليتان تتولى تدبير 20 مليون جنيه لشركة سبرنت
الأحد 22 أكتوبر 2017 03:03 م
متروبوليتان
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
متروبوليتان تبحث تدبير 40 مليون جنيه لتكنو سكان و ميتا ميد
متروبوليتان تعيد هيكلة إحدى الشركات التابعة لمجموعة مؤمن
" متروبوليتان " توقع عقدي تمويل مع شركتين بقيمة 35 مليونًا
متروبوليتان
المال - خاص
قال خالد نجاتي، رئيس مجلس إدارة شركة "متروبوليتان مصر" للاستشارات، إن الأخيرة تعاقدت مع شركة "سبرنت"، لتدبير تمويل 20 مليون جنيه.
وأضاف نجاتي أنه إيماناً من متروبوليتان بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحسين الاقتصاد، وما يلاقيه القطاع من صعوبات ومعوقات كبيرة في الحصول علي التمويل، إن شركته تولي شريحة لا تقل 75% من اهتمامها لتدبير التمويل لهذا القطاع بالأخص، بعد تعديل تعريف المركزي وتوسعة رقعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى حد 100 مليون جنيه إجمالي دخل سنوي.
وتابع نجاتي، فى بيان صحفي: "سبرنت تمتلك مقومات النجاح، وتعمل متروبوليتان علي التطوير المؤسسي للشركة، وإعادة الهيكلة الائتمانية لها، بالإضافة إلي تدبير التمويل الجديد المطلوب للتوسع في التعاقدات وحجم الأعمال".
من جانبه، قال شادي بدر، مشرف الائتمان بمتروبوليتان - مصر، إن سبرنت تتعاقد في الوقت الحالي مع عدد من كبريات الشركات العاملة في السوق المصرية في مجال الإنشاءات والمقاولات العامة، ووضعت الشركة خطة للتوسع في أعمالها خلال الفترة القادمة، ولذلك كان التعاقد مع "متروبوليتان - مصر" لتدبير التمويل لها.
وفيما يخص متطلبات التمويل، أكد بدر أن الشركة تحتاج الي تمويل بقيمة 20 مليون جنيه، خطابات ضمان بموجب تنازل عن عمليات وعقود.
البورصة المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا