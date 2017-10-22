متروبوليتان تتولى تدبير 20 مليون جنيه لشركة سبرنت

متروبوليتان

المال - خاص



قال خالد نجاتي، رئيس مجلس إدارة شركة "متروبوليتان مصر" للاستشارات، إن الأخيرة تعاقدت مع شركة "سبرنت"، لتدبير تمويل 20 مليون جنيه.



وأضاف نجاتي أنه إيماناً من متروبوليتان بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحسين الاقتصاد، وما يلاقيه القطاع من صعوبات ومعوقات كبيرة في الحصول علي التمويل، إن شركته تولي شريحة لا تقل 75% من اهتمامها لتدبير التمويل لهذا القطاع بالأخص، بعد تعديل تعريف المركزي وتوسعة رقعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى حد 100 مليون جنيه إجمالي دخل سنوي.



وتابع نجاتي، فى بيان صحفي: "سبرنت تمتلك مقومات النجاح، وتعمل متروبوليتان علي التطوير المؤسسي للشركة، وإعادة الهيكلة الائتمانية لها، بالإضافة إلي تدبير التمويل الجديد المطلوب للتوسع في التعاقدات وحجم الأعمال".



من جانبه، قال شادي بدر، مشرف الائتمان بمتروبوليتان - مصر، إن سبرنت تتعاقد في الوقت الحالي مع عدد من كبريات الشركات العاملة في السوق المصرية في مجال الإنشاءات والمقاولات العامة، ووضعت الشركة خطة للتوسع في أعمالها خلال الفترة القادمة، ولذلك كان التعاقد مع "متروبوليتان - مصر" لتدبير التمويل لها.



وفيما يخص متطلبات التمويل، أكد بدر أن الشركة تحتاج الي تمويل بقيمة 20 مليون جنيه، خطابات ضمان بموجب تنازل عن عمليات وعقود.