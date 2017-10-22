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اقتصاد وأسواق
التضامن: تدريب 25 من العاملين بقطاع رعاية الأيتام
الأحد 22 أكتوبر 2017 02:46 م
غادة والى 2
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غادة والى 2
المال - خاص
أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية تدريب العاملين بالوزارة، وخاصة في قطاع الرعاية والتعامل مع الأطفال، ضمن خطة التطوير المؤسسي ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.
جاء ذلك بمناسبة تنظيم وزارة التضامن الاجتماعي، ورشة عمل اليوم الأحد، بالتعاون مع منظمة فيس البلجيكية، وذلك لتدريب العاملين بإدارات الرعاية بالوزارة.
وناقشت ورشة العمل مفهوم سياسة حماية الطفولة، المحاور الأساسية لسياسة حماية الطفولة والمعايير الدولية والوطنية لتطبيق سياسة حماية الطفولة، وكذلك "شجرة المشكلات" كطريقة لمعرفة الأسباب الرئيسية للمشكلات وطريقة حلها.
واستهدفت ورشة العمل تدريب 25 من العاملين بإدارات الرعاية والمشرفين على المؤسسات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وتناولت المعوقات الخاصة بتطبيق سياسة الحماية داخل دور الرعاية مع اقتراح الحلول الخاصة لذلك، والتعرف على كافة المعايير الوطنية والدولية التي تؤكد على حماية الطفل ووضع الحلول المناسبة لكافة المشكلات التي تعوق تطبيق سياسة حماية الطفولة في مؤسسات الرعاية.
وتعد ورشة العمل الثانية لتدريب العاملين بإدارات الرعاية، ووضع نماذج وتنظيم مجموعات عمل لوضع حلول مقترحة لحل المشكلات التي تواجه تطبيق سياسة حماية الطفولة، ومناقشة الحلول ووضع التوصيات المساعدة في تطبيق سياسة حماية الطفولة في مؤسسات الرعاية.
ويرتبط مصطلح سياسة حماية الطفل بسلامة الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة حيثما وجد، ومسئولية المؤسسات العاملة مع الأطفال على اختلاف أنواعها في توفير بيئة آمنة للأطفال، من خلال اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية لحماية الأطفال، ليتخطى بذلك مفهوم البيئة الآمنة مجرد الحديث عن حمايتهم من الإساءة البدنية والعقاب البدني، إلى التزام سلوكي مهني للعاملين ومقدمي الرعاية.
وزارة التضامن الاجتماعي
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