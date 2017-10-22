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اتصالات وتكنولوجيا
أول تعليق من طوكيو على تأجيل المدارس اليابانية
الأحد 22 أكتوبر 2017 02:44 م
طارق شوقى
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طاريق شوقي
مصدر : مستمرون فى التعاون لتفعيلها العام المقبل
هاجر عمران :
قال مصدر مطلع من هيئة التعاون الدولى اليابانية، اليوم الأحد، إن الهيئة مستمرة فى التعاون مع الحكومة فى إنشاء نظام المدارس اليابانية الجديد، مؤكدا أنه لم يتم إلغاء النظام بشكل كامل و إنما تأجيله إلى الفصل الدراسى الثانى أو العام المقبل، رافضا الإدلاء بأى معلومات عن أسباب التأجيل.
وتابع المصدر لـ "المال" أن تأجيل تفعيل نظام المدارس اليابانية مؤخرا يرجع إلى الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن وزارة التعليم اتخذت القرار بنفسها، كما أن الهيئة اليابانية تتولى عنصرى التصميم و التدريب و توقيت تفعيل النظام هو مسئولية الحكومة .
جدير بالذكر أن الحكومتين المصرية و اليابانية، أسستا شراكة جديدة فى التعليم إثر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى طوكيو العام الماضى ، و تستهدف دعم التعليم بشكل شامل، وتندرج تحتها 5 محاور أساسية، الأول دعم التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، والثانى دعم التعليم الأساسى، والثالث دعم التعليم الفنى، والرابع التعليم العالى، والخامس والأخير منح فرص الدراسة والتدريب باليابان.
وكان يوساكو نكاوكا ممثل بهيئة التعاون الدولى اليابانية ومسئول قطاع التعليم بالهيئة، قد قال لـ"المال" - فى تصريحات سابقة - إن بلاده تدرس توفير دعم مالى لميزانية وزارة التربية و التعليم لضمان تنفيذ نظام المدارس اليابانية، كما أنها أرسلت بالفعل نحو 10 خبراء إلى الوزارة التربية والتعليم فى إطار التدريب على تفعيل النظام.
وزارة التربية والتعليم
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