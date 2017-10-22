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سيـــاســة
ماذا قال رئيس الوزراء بالبرلمان عن حادث الواحات؟
الأحد 22 أكتوبر 2017 02:24 م
شريف إسماعيل 9
أخر الأخبار
شريف إسماعيل 9
- إسماعيل: نتعهد بعدم استخدام الطوارئ للمساس بالحريات العامة للمواطنين
- العمليات الإرهابية دليل سير مصر في الطريق الصحيح
ياسمين فواز
تعهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعدم استخدام الحكومة لفرض حالة الطوارئ للمساس بأي من الحريات العامة للمواطنين، مضيفًا أن إعلانها في هذا التوقيت إجراء ضرورى.
وقال رئيس الحكومة، خلال كلمته بالبرلمان، اليوم الأحد، إن الوجه القبيح للإرهاب يطل كل وقت بعد تحقيق أي إنجاز، بهدف تقويض عمليات التنمية، مؤكداً أن العمليات الإرهابية تشير إلى أن مصر ماضية في الطريق الصحيح.
وأكد رئيس الحكومة أن ما تعرضت له البلاد في الأيام الماضية أمر مؤسف، بعدما تعرضت له قوات الشرطة على يد مجموعة من العناصر الإرهابية.
جاء ذلك خلال استعراضه أمام مجلس النواب، اليوم، أسباب إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء لمدة 3 أشهر، بناءًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017.
وقال: إن تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة ممن جمعهم حب الوطن، ستظل نبراسًا يضئ طريقنا، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها، وسيتم رواية بطولاتهم لأبنائنا جيلا بعد جيل.
رئيس الوزراء
مجلس الوزراء
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