وزير البترول يلتقى رئيس شركة أبيكس العالمية

وزير البترول خلال اللقاء

المال - خاص



التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، المهندس روجر بلانك، الرئيس التنفيذي لشركة أبيكس العالمية، وتوم ماهر رئيس شركة أبيكس مصر، والتي بدأت هذا العام الاستثمار في مصر لأول مرة في مجال البحث والتنقيب وإنتاج البترول والغاز، بحضور المهندس محمد مؤنس وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والجيولوجي، وأشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.



يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة البترول لتشجيع وجذب استثمارات جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطيات، وزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز.



وأوضح الوزير، أنه تم خلال اللقاء استعراض موقف العمل في منطقتي الامتياز التي فازت بها مؤخراً للبحث والتنقيب عن البترول في جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية، وغرب بدر الدين ضمن المزايدة، التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول لعام 2016، بإجمالي استثمارات 46 مليون دولار وتشمل حفر 9 آبار، لافتاً إلى تقديم الوزارة كل الدعم من أجل الإسراع فى العمل بالاتفاقيتين من أجل زيادة الإنتاج.



من جانبه، أبدى الرئيس التنفيذي لأبيكس العالمية سعادته بعمل الشركة لأول مرة في مصر التي أصبحت جاذبة لاستثمارات كبرى شركات البترول العالمية في ضوء النتائج المتميزة التي حققها قطاع البترول مؤخراً، موضحاً أن الشركة تسعى لتطبيق خبرتها الواسعة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتطوير المناطق التي فازت بها.