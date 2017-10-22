مصر ترأس اجتماع الدورة الثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب

محمود محسن



ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل رئيس المكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب، اجتماع الدورة الـ 30 لمجلس وزراء النقل العرب، وذلك بحضور عدد من وزراء النقل العرب وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية، بالإضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث استعرض وزراء النقل العرب مشروع جـدول أعمـال الـدورة الـ 30 لمجلس وزراء النقل العرب المعتمد من مكتبه التنفيذي، والذي تم إقراره من قبل الوزراء والحضور.



صرح الدكتور هشام عرفات بأن مصر تعطى اهتماما كبيرا بقطاع النقل حيث تعمل على تطوير السكة الحديد والموانئ المصرية والطرق والكباري وتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق ومشروعات قطاع الطيران، وأن المشاركة في هذا الاجتماع الوزاري الهام تأتي في ظل الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير القطاع.



ولفت إلى أن اجتماعات المجلس تناولت بعض القضايا المهمة التي تتعلق بكل وسائل النقل المختلفة، وتم بحث ودراسة إنشاء مركز بيئى عربى متخصص بالنقل المستدام وبحث توصيات الندوة الدولية السادسة للاتحاد الدولى للنقل على الطرق والاتحاد العربى للنقل البرى حول تحسين سلامة الطرق وتسهيل التجارة فى العالم العربى، وبحث إنشاء إطار عربى للتعاون بين الدول العربية للتحقيق فى الحوادث البحرية.



ويضاف إلى ما سبق إنشاء مركز عربى مستقل لتحقيقات الحوادث البحرية، كما تم استعراض نتائج وتوصيات المؤتمر الدولى السادس للنقل البحرى واللوجستيات ( مارلوج 6 )، وكذلك نتائج وتوصيات ورشة العمل التفاعلية حول المسئولية والتعويض بالاتفاقيات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ودراسة المتطلبات المستقبلية الخاصة بتموين السفن طبقا للاتفاقيات الدولية وتطبيقها فى الدول العربية وإنشاء البوابة الالكترونية العربية للنقل البحرى.



وأوضح أنه تم بحث مشروع تعديل اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوى العربية لعام 1979 وتفعيل التبادل التجارى بين الدول العربية عن طريق الصفقات المتكافئة، وتحديد موعد ومكان عقد الدورة (31) لمجلس وزراء النقل العرب والدورة (61) لمكتبه التنفيذى.



وأضاف وزير النقل أن اجتماع المجلس شهد تفاهمًا عربيًا في كثير من الرؤى ودعم النقل في مختلف المجالات وأن الاجتماعات تأتى في المقام الأول بهدف تنمية التعاون العربي في مجالات قطاع النقل.